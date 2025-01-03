Antalya'nın Gazi Bulvarı'nda, maddi hasarlı bir kaza sonrası yaşanan kavgada 35 yaşındaki İsmail Takdir Kirişçi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın gelişimi

Gece saat 01:15'te, gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracına, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen 4 kişi ile servis sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavgada, servis aracında bulunan barmen İsmail Takdir Kirişçi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve Kirişçi'nin ölümü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kirişçi'ye müdahale etti ve kalbi iki kez durduktan sonra tekrar çalıştırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kirişçi hayatını kaybetti.

Zanlılar tutuklandı

Kısa sürede yakalanan 17 yaşındaki F.S., Muhammet D., Mehmet A. ve Hasan S., ifadelerinde alkollü olduklarını ve olay anını hatırlamadıklarını belirttiler. Zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.