Hindistan, fil saldırılarından korunmak amacıyla teknolojik bir adım atarak yeni bir uygulama geliştirdi. Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonunun oluşturduğu bu uygulama, insanları yaklaşan fil sürüleri hakkında anında bilgilendirerek olası saldırıları önlemeyi hedefliyor.

Fil saldırılarından korunma yolu

BBC’nin haberine göre, Hindistan’daki fil saldırılarına karşı geliştirilen uygulama, kullanıcılara yakındaki fil grupları hakkında erken uyarılar göndererek hayat kurtarmayı amaçlıyor. Özellikle Assam eyaletinde, ülkenin fil popülasyonunun en yoğun olduğu bölgede uygulanacak olan bu teknoloji, insanların fil saldırıları nedeniyle yaşadığı riskleri azaltmayı hedefliyor.

Güneş enerjisiyle çalışan çitler

Aaranyak, fil saldırılarının önlenmesine yönelik başka bir çözüm olarak güneş enerjisiyle çalışan çitler hakkında da bir el kitabı yayımladı. Bu çitlerin, filleri uzak tutarak tarım alanlarına zarar vermelerini engellemesi bekleniyor.

Fil saldırıları ve yaban hayatı

Hindustan Times’ın verilerine göre, 2020-2024 yılları arasında Hindistan’da 1701 kişi fil saldırılarında hayatını kaybetti. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ise, her yıl yaklaşık yarım milyon ailenin fillerin ekinlerini yağmalamasından etkilendiğini belirtti. Ayrıca, yaban hayatında 50 binden az Asya fili kaldığı vurgulandı.