Şehir şehir gezdiriliyor
İnek sahibi, kutsal kabul edilen bu ineği şehir şehir gezdirerek para topluyor. Bu uygulama, yerel inanç ve geleneklerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz
🔴Hindistan'da genetik rahatsızlık sebebiyle birbirine kafadan yapışık doğan bir inek kutsal kabul ediliyor.— Mevzu (@m3vzu) September 6, 2024
📌İnek sahibi tarafından şehir sehir gezdirilerek para toplanıyor. pic.twitter.com/CEiLeeOY5Y
İnek sahibi, kutsal kabul edilen bu ineği şehir şehir gezdirerek para topluyor. Bu uygulama, yerel inanç ve geleneklerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.