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Şehir şehir gezdiriliyor

İnek sahibi, kutsal kabul edilen bu ineği şehir şehir gezdirerek para topluyor. Bu uygulama, yerel inanç ve geleneklerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.

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Ekran Resmi 2024 09 06 20.48.03

Editör: Sezin Türkyılmaz