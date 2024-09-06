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İnek sahibi, kutsal kabul edilen bu ineği şehir şehir gezdirerek para topluyor. Bu uygulama, yerel inanç ve geleneklerle bağlantılı olarak gerçekleşiyor.

California'da vergi kaçakçılığı | Joe Biden'ın oğlu suçlamaları kabul edecek

California'da vergi kaçakçılığı | Joe Biden'ın oğlu suçlamaları kabul edecek

🔴Hindistan'da genetik rahatsızlık sebebiyle birbirine kafadan yapışık doğan bir inek kutsal kabul ediliyor. 📌İnek sahibi tarafından şehir sehir gezdirilerek para toplanıyor. pic.twitter.com/CEiLeeOY5Y

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