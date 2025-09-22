İstanbul Zeytinburnu Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin eşyalarının çalındığı ve dolaplara taciz içerikli mesajlar yazıldığı iddiasıyla 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olayın detayları

Yaz tatili sonrası yurda dönen bazı öğrenciler, bakım sırasında yurtta kalan işçilerin dolap kilitlerini kırdığını, eşyalarını karıştırdığını ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını fark etti.

Başvuru ve soruşturma

Durumun bildirilmesi üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Operasyon ve adliyeye sevk

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, İstanbul ve Muğla’da düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.