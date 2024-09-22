Seçim süreci, geniş bir katılım ve coşku ile gerçekleşti.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, delege seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Delege seçimi sürecinde ilçe teşkilatımızda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bir kez daha kendini göstermiştir. Seçilen 409 delegemizin, ilçe teşkilatımızın güçlenmesine ve partimizin halkımıza hizmet etme yolunda emin adımlarla ilerlemesine önemli katkılar sunacağından kuşkumuz yoktur. Hisarcık’ta güçlü bir şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Akbulut, ayrıca yeni seçilen delegeleri tebrik ederek, partinin ve ilçenin geleceği için hayırlı olmasını diledi. Kongre sürecinin, AK Parti'nin Hisarcık'taki etkinliğini artıracağı ve bölgeye daha fazla hizmet getireceği vurgulandı.