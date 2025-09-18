Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, çöplüğe dönüşen çay kenarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, öğle saatlerinde yeniden alevlendi.
Edinilen bilgilere göre, Küçük ve Koca Çay’ın birleştiği Ücek mevkiinde gece saat 02.30 civarında, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Çeşitli atıkların tutuşmasıyla büyüyen alevler, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince gece müdahalesiyle söndürüldü.
Ancak öğle saatlerinde bölgeden yükselen dumanlar üzerine tekrar harekete geçen belediye ekipleri, arazöz ile yeniden alevlenen yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirerek olası yeniden tutuşmalara karşı önlem aldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.