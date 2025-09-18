EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü “kademeli emeklilik” düzenlemesine çevrildi. SGK uzmanı İsa Karakaş, tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kademeli emekliliğin gündeme geleceğini ancak bunun en erken 2027 yılında mümkün olabileceğini söyledi.

Kimler kademeli emeklilik bekliyor?

Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan çalışanlar, emeklilikte mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. Bu grup, yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesiyle birlikte haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Düzenlemede neler olabilir?

TGRT Haber canlı yayınına katılan SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni sistemin EYT döneminde olduğu gibi askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortasının da dahil edilebileceği bir kapsamda ele alınabileceğini belirtti.

2008 reformunun etkisi

2008’de yapılan sosyal güvenlik reformunda kademeli sistem için yaklaşık 40 yıllık bir geçiş planlanmıştı. Buna göre 2008 Mayıs’ta işe başlayan bir çalışanın emeklilik için 2035 yılına kadar beklemesi gerekiyor. Bu durum, sistemde “çukur etkisi” olarak tanımlanıyor.

10 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor

Karakaş, borçlanmalar dahil yaklaşık 4,3-4,4 milyon kişinin doğrudan etkileneceğini, eşler ve çocuklarla birlikte bunun 10 milyona yakın bir kesime karşılık geldiğini söyledi. Bu büyüklükte bir düzenlemenin 2025’te çıkmasının mümkün olmadığını vurgulayan Karakaş, en erken 2027 yılında, seçim sürecine yakın bir tarihte gündeme gelebileceğini öngörüyor.