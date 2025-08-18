Kaza, Hisarcık–Simav karayolunun ilçe girişinde bulunan kavşakta yaşandı. F.E. (34) yönetimindeki 43 AAL 466 plakalı otomobil ile H.G. (72) idaresindeki 43 PD 875 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücüler F.E. ve H.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.