İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenledikleri hava saldırısında, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğünü iddia etti. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda Nasrallah’ın yanı sıra Hizbullah’ın Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer üst düzey liderlerin de hedef alındığı belirtildi. Hizbullah tarafından bugün yapılan açıklamada, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü bildirildi.

Hasan Nasrallah kimdir?

Hasan Nasrallah 1960 yılında Beyrut'ta doğmuş bir Lübnanlı Şii siyasetçi ve Hizbullah'ın genel sekreteridir. Lübnan'ın Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyünden olan Nasrallah, genç yaşta Şii Emel Hareketi'ne katılmıştır. Dini eğitimini Irak ve İran'daki Şii merkezlerinde aldıktan sonra Lübnan'a dönmüş ve Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin yanında öğrenim görmüştür.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgali sırasında Hizbullah'a katılan Nasrallah, 1992 yılında Abbas Musevi'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın genel sekreteri olarak seçildi. Özellikle 2000 yılında güney Lübnan'ın İsrail işgalinden kurtarılmasında ve 2006 İsrail-Lübnan Savaşı'ndaki rolüyle dikkat çekmiştir.

Suriye iç savaşında Esed rejimini destekledi

Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı verdiği mücadele ve direniş liderliğiyle Arap dünyasında büyük bir prestij kazandı. Ancak 2011 yılında Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejimini desteklemesi ve Hizbullah'ın Esed'in yanında yer alması, bu prestijin önemli ölçüde zedelenmesine yol açtı. Nasrallah'ın bu kararı, Hizbullah'ın Suriye'de savaşan gruplara destek vererek katliamlara ve yerinden edilmelere neden olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi.

Son dönemde, özellikle Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarının ardından, Nasrallah tekrar gündeme geldi ve İsrail'e karşı Filistin direnişini desteklediğini belirtti. Ancak Nasrallah, İsrail ile topyekün bir savaşa girme niyetinde olmadıklarını da ifade etmiştir.