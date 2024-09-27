İsrail medyası, Hizbullah’ın önemli liderlerinden Yürütme Konseyi Başkanı Hişam Safi el-Din’in Beyrut’ta düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü bildirdi. Bu iddia, Lübnan’da ve Orta Doğu’da yankı uyandırırken, saldırının arka planına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İsrail medyasının iddiaları

İsrail basını, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Hişam Safi el-Din’in, Beyrut’ta hedef alındığı bir saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü. Saldırının tam detayları ve hangi grup ya da kişi tarafından gerçekleştirildiği hakkında henüz kesin bilgiler bulunmazken, bu haber bölgede gerilimi artırabilecek bir potansiyele sahip.

Safi el-Din, Hizbullah liderliğinde stratejik öneme sahip bir pozisyonda bulunuyor ve örgütün birçok kararında kilit bir rol oynuyordu. Bu sebeple, onun ölümü Hizbullah içindeki güç dengelerini etkileyebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hizbullah’tan resmi açıklama bekleniyor

Hizbullah cephesinden konuya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak, Safi el-Din gibi üst düzey bir ismin ölümü durumunda örgütün vereceği tepkinin hem Lübnan içinde hem de bölgesel düzeyde önemli sonuçlar doğurabileceği tahmin ediliyor. Hizbullah’ın bu tür olaylara geçmişteki tepkileri, misilleme saldırıları ve siyasi açıklamalarla gündeme gelmişti.

Hişam Safi el-Din kimdir?

Hişam Safi el-Din, Hizbullah’ın en üst düzey liderlerinden biri olarak uzun yıllardır örgütte önemli görevler üstlenmiştir. Hizbullah Yürütme Konseyi’nin başkanı olarak, örgütün siyasi ve sosyal faaliyetlerinin yönetilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Aynı zamanda, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın kuzeni olarak, aile bağlarıyla da örgütte etkili bir konuma sahipti.

Safi el-Din, İran’a yakın duruşu ve Hizbullah’ın askeri faaliyetlerini destekleyen stratejik kararlarıyla tanınıyordu. Özellikle İsrail’e karşı sert tutumuyla bilinen bir figürdü.

🚨 İsrail medyası:



▪Hizbullah Yürütme Konseyi başkanı Hişam Safi el-Din, Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldü. pic.twitter.com/yj35RD2CnV — Conflict (@ConflictTR) September 27, 2024