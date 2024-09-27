Hizbullah kaynakları, Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın sağlık durumuyla ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt vererek, Nasrallah’ın durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, liderin rutin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama

Son günlerde Nasrallah’ın sağlık durumuyla ilgili bazı spekülasyonlar gündeme gelmişti. Özellikle sosyal medya ve bölgesel medyada yer alan haberlerde, Nasrallah’ın ciddi bir sağlık problemi yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Hizbullah’a yakın kaynaklar, bu iddiaların asılsız olduğunu ve liderlerinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

"Liderimiz rutin görevlerine devam ediyor"

Hizbullah yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, Hasan Nasrallah’ın günlük işlerini sorunsuz bir şekilde sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Liderimiz, her zamanki gibi Hizbullah’ın stratejik ve siyasi kararlarına liderlik etmeye devam ediyor. Sağlık durumuyla ilgili endişeye mahal yok" denildi.

Hasan Nasrallah, Hizbullah’ın 1992’den beri liderliğini yapıyor ve bölgedeki Şii Müslüman toplulukları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Lübnan’ın siyasi ve askeri sahnesinde önemli bir figür olan Nasrallah, İsrail ve Batı ile ilişkilerde sert tutumuyla biliniyor.