Konya'da, Beyşehir istikametinden şehir merkezine seyreden bir kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, kamyon sürücüsü Murat Öksüz hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza anı ve olay yerindeki ilk müdahale

Kaza, saat 18.15 sıralarında Konya Beyşehir Caddesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi. 42 AUR 049 plakalı Mercedes marka kamyon, Beyşehir istikametinden Konya şehir merkezine doğru seyir halindeyken, yokuş aşağı indiği sırada virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarındaki ağaçlık alanı aşarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü Murat Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün kimliği ve cenaze işlemleri

Kazanın ardından olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, sürücünün kimliğini Murat Öksüz (42) olarak tespit etti. Yapılan ilk incelemeler sonrasında, Murat Öksüz’ün cansız bedeni, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın tam nedeni araştırılmak üzere tahkikat başlatıldı.

Trafik kazalarının yaygınlığı

Beyşehir Caddesi, özellikle yoğun trafik ve yokuşlu bölgeleriyle bilinen bir yol olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gereken tehlikeli noktalardan biridir. Kontrol kaybı ve hız, bu tür kazaların en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, sürücülerin özellikle yokuş aşağı eğimli yollarda hız sınırlarına uymalarının ve araçlarının fren sistemlerini düzenli olarak kontrol ettirmelerinin hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Kaza sonrası yol güvenliği

Kaza sonrası yol güvenliği sağlanarak, şarampole düşen kamyonun çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, trafiğin kontrollü bir şekilde yeniden açıldığı ve herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.