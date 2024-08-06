Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah, İsrail’in kuzeyinde bulunan Akka kentine yönelik drone ve roket saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, geçtiğimiz hafta İsrail tarafından öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Fuad Şükr'e karşı beklenen büyük çaplı misillemenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Saldırıların ayrıntıları

Hizbullah’ın gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in Akka kenti ile çevresindeki bölgelere roket ve drone ile yoğun bir bombardıman şeklinde oldu. İsrail savunma güçleri, saldırılara karşılık vererek hava savunma sistemlerini devreye soktu. Olayda can ve mal kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail’in tepkisi ve savaş uçakları

Saldırıların ardından İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut semalarında görünmeye başladı. İsrail, Lübnan topraklarına yönelik hava operasyonlarını artırarak, Hizbullah'ın roket saldırılarına misilleme yapabileceği sinyalini verdi. İsrail’in bu hamlesinin, Hizbullah’a karşı güçlü bir yanıt olduğu belirtiliyor.

Gelişmelerin arka planı

Hizbullah’ın düzenlediği saldırılar, Fuad Şükr’ün İsrail tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan ilk büyük çaplı misilleme eylemi olarak kaydediliyor. Fuad Şükr, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından biri olarak tanınıyordu ve İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmüştü.

Görüşler ve yorumlar

Analistler, bu tür eylemlerin bölgedeki gerginliği daha da artırabileceğini ve olası bir askeri çatışmanın zeminini hazırlayabileceğini belirtiyor. Saldırılar ve karşılıklı misillemelerin, bölgedeki uzun süreli gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor.

Lübnanlı Hizbullah’ın İsrail’in üst düzey bir komutanını öldürmesinin ardından gerçekleştirdiği drone ve roket saldırıları, bölgedeki gerginliği artırdı. İsrail’in karşılık olarak Beyrut’taki hava operasyonları, durumun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu olayların gelişimi, bölgesel güvenlik dinamiklerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

En az 7 yaralı

Hizbullah, saldırılarında bir dizi saldırı dronu kullanarak İsrail'in Akka yakınlarındaki iki askeri tesisi hedef aldığını ve başka bir bölgede bir askeri araca saldırdığını bildirdi.

Times of Israel'in bildirdiğine göre Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını açıkladı.