İstanbul'un Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan kaza, büyük panik yarattı. Hızını kontrol edemeyen bir otomobil, bir anda yol kenarındaki iş yerine girdi. O sırada iş yeri önünde oturan 4 kişi, neye uğradıklarını anlamadan aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan kişiler, kazanın şokuyla kendi imkanlarıyla ayağa kalkmaya çalıştı.

Otomobil yan yattı, can kaybı yaşanmadı

Kazanın ardından otomobil yan yatarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Neyse ki mucizevi bir şekilde ölen olmadı, ancak yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.