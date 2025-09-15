Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği, Ankut hakkında ev hapsi kararı verdi.
HKP lideri Nurullah Efe Ankut, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla dün akşam İstanbul’da gözaltına alındı. Bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilen Ankut, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Ev hapsi verildi
Hakimlik, Ankut hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Karar, HKP Genel Başkanı’nın parti yöneticiliğinin düşürülmesinin ardından geldi.