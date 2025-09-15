TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona 2’de 2’lik galibiyetlerle başlayan Karşıyaka, yaklaşık 5 ay aradan sonra taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’nda Bursa Yıldırımspor’u, ligde ise Balıkesirspor’u ağırlayacak.

Kaf-Kaf'ın tribün hasreti son buluyor

Karşıyaka, geçen sezon normal sezonun son haftasında Bursaspor karşısında çıkan olaylar ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 2 maç ceza almıştı. O tarihten bu yana taraftar desteğinden yoksun oynayan İzmir temsilcisi, bu hafta tribünlerde coşkuyu yeniden yaşayacak.

Geçen yıl Play-Off finallerinde Muşspor’a evinde elenen Karşıyaka, o dönemde deplasman havasında bir maç oynamıştı. Taraftarının yokluğuna rağmen sezonun ilk iki haftasında Afyonspor ve Kütahyaspor’u 2-1 yenmeyi başaran takım, bu hafta 5 ay sonra tribün desteğine kavuşacak.

Yoğun taraftar katılımı bekleniyor

Karşıyaka taraftarları, aynı hafta içinde hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig maçında takımlarını destekleyecek. Özellikle pazar günü ligde Balıkesirspor karşısında Alsancak Stadı’nın dolması bekleniyor. Bu, yeşil-kırmızılılar için taraftar coşkusunun geri dönüşü olacak.