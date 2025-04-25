Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga’da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Tuttur TV, Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 3 kanalından yayınlanacak.
Hoffenheim Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:30’da başlayacak ve Tuttur TV, Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.
Yayıncı kanallar ve platformlar
-Tuttur TV
Hoffenheim – Borussia Dortmund maçı, Tuttur TV kanalından şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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İddaa numaralı kanallar
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
-Bein Sports beIN Connect
Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
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Numaralı kanallar
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Tivibu Spor 3
Tivibu Spor 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Yayın Platformları:
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Tivibu: 80. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden
Hoffenheim - Borussia Dortmund Maçı Detayları
Maç Günü
Hoffenheim – Borussia Dortmund maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.
Stadyum
Maç, Hoffenheim’in ev sahipliğinde, PreZero Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.