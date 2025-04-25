Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 26 Nisan Cumartesi günü Almanya Bundesliga’da karşılaşıyor. Maç saat 16:30’da Tuttur TV, Bein Sports beIN Connect ve Tivibu Spor 3 kanalından yayınlanacak.

Hoffenheim Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 2024-2025 sezonunda Hoffenheim ile Borussia Dortmund, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç saat 16:30’da başlayacak ve Tuttur TV, Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve platform detaylarını araştırıyor.

Yayıncı kanallar ve platformlar

-Tuttur TV

Hoffenheim – Borussia Dortmund maçı, Tuttur TV kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

İddaa numaralı kanallar

Türksat uydusu ve internet üzerinden

-Bein Sports beIN Connect

Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

Numaralı kanallar

Türksat uydusu ve internet üzerinden

Tivibu Spor 3

Tivibu Spor 3 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformları:

Tivibu: 80. kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden

Hoffenheim - Borussia Dortmund Maçı Detayları

Maç Günü

Hoffenheim – Borussia Dortmund maçı, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 16:30’da başlayacak.

Stadyum

Maç, Hoffenheim’in ev sahipliğinde, PreZero Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.