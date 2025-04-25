Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder'in sağlık durumuna dair umutlu ama temkinli açıklamalarda bulundu: "Zayıf bir mucizenin peşindeyiz".

“Kurtulma ihtimali zayıf ama umudumuz sürüyor”

15 Nisan gecesi İstanbul'daki evinde fenalaşan Önder'in kalp krizi geçirdiği ve sonrasında aort diseksiyonu yaşadığı öğrenildi. Yaklaşık 12 saati aşan ilk müdahale ve cerrahi sürecin ardından, tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucize. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz," ifadeleriyle mevcut durumu özetledi.

“Göğsünü kapattık, ama beyin ödemi yoğun”

Prof. Sağbaş, yoğun bir beyin ödemi tespit ettiklerini ve bu durumun halen sürdüğünü belirtti. Uyutucu ilaç verilmemesine rağmen Önder'in hâlâ gözünü açmadığını vurgulayan Sağbaş, "Soluk alma refleksi oluşmuyor. Nörologlar durumu ciddi görüyor. İnşallah bu sadece ödemdendir, ama şu an net konuşamıyoruz," dedi.

“ECMO desteğiyle kalp dinlendiriliyor”

İlk operasyondan sonra sağ kalbin kasılmaya başladığını ve bunun iyiye işaret olduğunu ifade eden Sağbaş, şu anda hastaya ECMO cihazıyla (dış kalp-dolaşım desteği) destek verildiğini söyledi. Amaçlarının kalbi dinlendirmek ve toparlanmasını sağlamak olduğunu aktardı.

“Zaman veremeyiz, her şey anlık verilere bağlı”

Toplumda sıkça sorulan “Ne zaman uyanır?”, “Ne zaman iyileşir?” gibi sorulara karşılık Prof. Dr. Sağbaş, bu tür durumlarda net zaman tahmini vermenin mümkün olmadığını vurguladı. “Sırrı Bey’in durumu standart bir tabloya uymuyor. Anlık verilerle tedaviyi yönlendiriyoruz” dedi.

“Mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz”

Son olarak, Prof. Sağbaş umutlu ama gerçekçi bir tablo çizdi:

“Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz sürüyor. Şu anda bütün çabamız bu mucizeyi gerçekleştirmek için.”

Ne olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği ağır kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan EKO incelemesinde aort diseksiyonu (aort damarının yırtılması) tespit edilmişti. Acil olarak ameliyata alınan Önder, yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor. Hayati tehlikesi ise halen devam ediyor.