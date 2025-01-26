Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir doktor, hastanede bebeklere kötü muamele edildiği ve sağlık hizmetlerinin kötüye kullanıldığına dair şok edici iddialarda bulundu. Dr. Emrah Ergun, yaptığı açıklamada hastanedeki bazı uygulamaları ve etik dışı davranışları dile getirerek, bunun bir suç duyurusu olduğunu vurguladı.

Erken doğum iddiası

Dr. Ergun, TikTok'ta etkileşim amacıyla gebelere erken doğum yaptırıldığını belirtti. Bu tür uygulamaların, hastaların sağlığını tehlikeye atacak şekilde gerçekleştiği ve tıbbi etik kurallarına aykırı olduğu ifade edildi. Bu iddia, hem sağlık camiasında hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Diyaliz ve böbrek nakil skandalı

Dr. Emrah Ergun, hastanenin asıl vurgunu diyaliz ve böbrek yetmezliği tedavisi üzerinden yaptığını iddia etti. Ayrıca, nakil sürecinde neler döndüğüne dair ciddi şüpheler olduğunu belirterek, hastaların tedavi süreçlerinin kötüye kullanıldığını öne sürdü.

Stajyerler hasta olarak kaydedildi iddiası

Dr. Ergun, hastanede stajyer öğrencilerin hastalar olarak kaydedildiğini ve muayenelerinin yapıldığını ileri sürdü. Ayrıca, 500 ameliyat yapılması istenen bir ortamda, 501. ameliyatın yapıldığında kutlamalar düzenlendiğini iddia etti. Bu tür uygulamaların, hastane içindeki etik değerlerin ciddi şekilde ihlal edilmesine neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, iddialarla ilgili hem idari hem de hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, bu tür uygulamaların takipçisi olacağını ve gerekli denetimleri yaparak, olası bir suiistimale karşı önlem alacağını belirtti.