Hollanda, göçmen ve sığınmacı sorunlarıyla mücadelede olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) öncülüğünde kurulan hükümet, göçmen politikalarında köklü değişikliklere giderek, bugüne kadarki en sert önlemleri hayata geçirecek. Yeni hükümet programı, göçmen kabulü ve aile birleşimi gibi konularda önemli sınırlamalar içeriyor.

Göç politikalarında tarihi sertlik

Hollanda, aşırı sağcı partilerin etkisiyle göç politikalarını yeniden şekillendiriyor. Ülke genelinde "sığınma krizi" ilan edilmesi planlanıyor ve bu olağanüstü hal kapsamında, göçmen kabulü ve oturma izinlerinde sert kısıtlamalar getiriliyor. Özellikle sığınmacıların geçici olarak kabul edilmesi ve sonrasında geri gönderilmesi üzerinde duruluyor.

Acil durum ve olağanüstü hal ilanı

Hollanda, Başbakan tarafından çıkarılacak bir olağanüstü hal kararnamesi ile "sığınma krizi" ilan edecek. Bu kararname, Avrupa Birliği ve Hollanda Parlamentosu'nu devre dışı bırakarak, yabancılar yasasında köklü değişiklikler yapılmasını sağlayacak. İltica başvuruları daha sıkı denetimlerden geçirilecek ve süresiz oturma izni tamamen kaldırılacak.

Aile birleşimi kısıtlamaları

Aile birleşimi hakkı da önemli ölçüde zorlaştırılacak. Hollanda’da aile birleşiminden yararlanmak isteyenler, düzenli bir işte çalıştıklarını ve en az iki yıldır bir konutta ikamet ettiklerini kanıtlamak zorunda kalacak. Ayrıca, 18 yaşını geçen çocuklar aile birleşiminden yararlanamayacak.

Göçmenlere sınır dışı ve katı yaptırımlar

Terörizm ya da organize suçlara bulaşan yabancıların vatandaşlık ve oturma izinleri iptal edilecek, mal varlıklarına el konulabilecek. Süresiz oturma iznine sahip olmak için gerekli süre de 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Sınır kontrolleri artıyor

Sınır kontrollerinin artırılması ve oturma izni olmayanların zorla sınır dışı edilmesi de yeni planın önemli unsurları arasında yer alıyor. Hükümet ayrıca, belediyelere göçmen yerleştirme zorunluluğu politikasından vazgeçmeyi planlıyor.

Başbakan Schoof’tan açıklama

Başbakan Dick Schoof, göç ve iltica politikalarının sıkılaştırılması için Danıştay’ın kararını beklediklerini belirtti. Schoof, bu düzenlemelerin ülkenin sığınmacı krizine çözüm getireceğini savunuyor.