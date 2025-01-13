Holstein Kiel, son 5 maçında zor bir dönem geçirirken, Dortmund ise 8. sırada yer alıyor ve bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Takımların lig performansı

Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve yalnızca 1 galibiyet alarak zor bir dönem geçiren Holstein Kiel, 17. sırada yer alıyor ve 8 puanla ligde kalma mücadelesi veriyor.

Dortmund ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi. 25 puanla 8. sırada bulunan Dortmund, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istikrarsız bir grafik ortaya koydu. Sarı-siyahlar, bu maçla üst sıralara tırmanmayı ve şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefliyor.

Holstein Kiel-B. Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 14 Ocak 2025

14 Ocak 2025 Saat: 20:30

20:30 Yayın: beIN SPORTS 4

beIN SPORTS 4 Stadyum: Holstein-Stadion