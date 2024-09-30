Bornova Belediyesi’nin bu yıl beşinci kez düzenlediği "Homeros’un Bornova’sında Kitap Günleri", Türkiye’nin en büyük kitap fuarlarından biri olarak açılışını yaptı. Bornova Büyükpark'ta gerçekleşen bu önemli etkinlik, ünlü yazar Ahmet Ümit’in katılımıyla büyük ilgi topladı. Etkinlik boyunca 62 yayınevi ve 430 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Homeros’un izinde kitap şöleni

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu önemli etkinliğin yalnızca Bornova değil, Türkiye genelinde en geniş katılımlı organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, "Homeros’un Bornova’sını dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" diyerek, bu kültürel etkinliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğin açılışı Bornova Belediyesi Kadın Ritim Grubu’nun performansı ve Dünya’dan Ezgiler Dinletisi ile renklendi. Ayrıca, Bornova Belediyesi kütüphanelerine en çok kitap bağışı yapan Nazmiye Çıray’a ve etkinliğin onur konuğu Ahmet Ümit’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi müjdesi

Başkan Ömer Eşki, Kitap Günleri vesilesiyle kültür ve sanata verdikleri önemi bir kez daha vurgulayarak, Bornova’da yıkılarak yeniden inşa edilecek olan Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin müjdesini verdi. İzmir’in en güzel sahnesine ev sahipliği yapacak olan bu merkez, şehre önemli bir kültürel miras katacak.

Ahmet Ümit’ten kültür vurgusu

Etkinliğin onur konuğu ünlü yazar Ahmet Ümit, Bornova Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki çabalarını överek, “Kültür ve sanat bir toplumun gelişimi için vazgeçilmezdir. Bu tür etkinlikler geleceğimiz için çok önemli” dedi.

10 günlük kültür şöleni

6 Ekim’e kadar devam edecek olan etkinlikte, İnci Aral, Üstün Dökmen, Cezmi Ersöz ve Latife Tekin gibi Türkiye’nin önemli yazarları, kitapları ve edebiyatın toplumsal rolü üzerine söyleşiler gerçekleştirecek.

Öne çıkan söyleşiler:

İnci Aral: "Reşat Nuri Güntekin ve Yeşil Gece" – 2 Ekim 2024, 19:00-20:00

Üstün Dökmen: "Yaşamı Okumak" – 4 Ekim 2024, 19:00-20:00

Latife Tekin: "Sevgili Arsız Ölüm’den Zamansız’a" – 5 Ekim 2024, 19:00-20:00

Cezmi Ersöz: "Gönül Eczanesi" – 6 Ekim 2024, 14:00-15:00