30 Eylül Pazartesi günü İzmir'de değişken hava koşulları hakim olacak. Sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken, öğle saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı sabah 09.00-12.00 aralığında 22°C iken öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı ise %62'den %49'a düşecek.

Öğleden sonra yağmur azalacak, ancak rüzgar hızını koruyacak. Maksimum rüzgar hızı 36 km/sa kadar ulaşabilir. Akşam saatlerinde ise bulutlu bir gökyüzü ve 18-21°C arası serin bir hava bekleniyor. Nem oranı %56 civarında olacak.

İzmir 5 günlük hava durumu

Rüzgar, gün boyunca güneybatı yönünden orta şiddette esecek ve öğleden sonra saatte 34 km hıza ulaşacak. İzmir’deki hava koşulları gün boyu değişken seyrederken, özellikle dışarıda plan yapacakların bu durumu göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.