30 Eylül Pazartesi günü İzmir'de değişken hava koşulları hakim olacak. Sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterirken, öğle saatlerine doğru gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı sabah 09.00-12.00 aralığında 22°C iken öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı ise %62'den %49'a düşecek.

Izmir Hava Durumu 30 Eylül

Homeros’un Bornova’sında 5. Kitap Günleri büyük ilgiyle başladı Homeros’un Bornova’sında 5. Kitap Günleri büyük ilgiyle başladı

Öğleden sonra yağmur azalacak, ancak rüzgar hızını koruyacak. Maksimum rüzgar hızı 36 km/sa kadar ulaşabilir. Akşam saatlerinde ise bulutlu bir gökyüzü ve 18-21°C arası serin bir hava bekleniyor. Nem oranı %56 civarında olacak.

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir 30 Eylül 5 Günlük

Rüzgar, gün boyunca güneybatı yönünden orta şiddette esecek ve öğleden sonra saatte 34 km hıza ulaşacak. İzmir’deki hava koşulları gün boyu değişken seyrederken, özellikle dışarıda plan yapacakların bu durumu göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.

Editör: Engin Keskin