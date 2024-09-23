Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Genel Sekreteri Neval Savak’ın öncülüğünde hayata geçirilen "Homeros’un Torunları Zeytin Ormanı" projesi, 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde sanatçıların elleriyle zeytin fidanlarının dikimiyle gerçekleşti. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği ve Bornova Belediyesi işbirliğiyle organize edilen etkinlik, doğaya ve barışa olan duyarlılığı simgeleyen bir girişim olarak büyük ilgi gördü. Betonlaşmaya karşı bir duruş sergileyen bu projeyle zeytin, antik medeniyetlerden günümüze barışın sembolü olarak yeniden hayat buldu.

Sanat ve doğa el ele

Proje kapsamında İzmir'den Fethiye'ye, İstanbul'dan farklı şehirlere kadar pek çok sanatçı ve gönüllü bir araya gelerek barış mesajı verdi. Farklı disiplinlerden gelen yaklaşık 60 sanatçının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sanatçılar ve halk, birlikte zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Bornova Homeros Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte toplamda 139 ağaç dikilerek bir orman oluşturuldu.

Sanatın birleştirici gücü

Projenin en önemli amaçlarından biri, bireysel "ben" duygusunu geride bırakarak "biz" anlayışını pekiştirmek ve sanatçıların halkla kaynaşmasını sağlamaktı. Sanatçılar, yanan ve kesilen ağaçların yerini doldurmak için bu anlamlı girişimde bulundular. Zeytin fidanlarını, barışın bir simgesi olarak hem doğaya hem de gelecek nesillere armağan ettiler. Etkinliğe katılanlar, sanatın ve doğanın birleştirici gücünü kutlayarak, dünyaya barış mesajları gönderdi.

Belediyeden büyük destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de bu anlamlı projeye destek veren isimler arasında yer aldı. Taşer, dikilen zeytin ağaçlarının hem doğaya katkı sağlayacağını hem de ileride elde edilecek zeytin ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını belirtti. Etkinliğe büyük katkı sağlayan alan çalışmaları ise Bornova Belediyesi’nin tam desteğiyle gerçekleşti.

Barış mesajları ve çağrılar

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Derneği Başkanı Şair-Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, dünyaya barış mesajları vererek bu projenin önemine dikkat çekti. Işıkhan, birlik ve beraberliğin altını çizerek, bu tür adımların çoğalması gerektiğine vurgu yaptı. Zeytin fidanlarının şiirlerle, müzikle ve sanatla buluştuğu bu orman, doğaya ve barışa bir armağan olarak geleceğe umut aşıladı.