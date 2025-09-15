Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’de motosiklet üretimine başlamak için Aliağa’da 760 milyon TL’lik yatırım yapacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projenin ÇED başvurusunu onayladı.

Honda Türkiye’den Aliağa'ya yatırım planı

Honda, Aliağa’nın Çoraklar Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik alana motosiklet fabrikası kuracak. Tesis, yılda 204 bin 500 adet motosiklet üretme kapasitesine sahip olacak. Şirket, PCX model motosikletlerin üretileceğini açıkladı. İşletmede yaklaşık 172 kişi istihdam edilecek.

2021 yılında Türkiye’de otomobil üretimini sonlandıran Honda, motosiklet pazarındaki büyüme ve yeni gümrük vergileri nedeniyle yerli üretime yöneldi. Yeni gümrük gözetim vergisiyle ithalat maliyetleri yüzde 400’e kadar yükseldi. Honda, bu durumu avantaja çevirmek için yerli üretim projesini hayata geçiriyor.

Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED onayı başvurusunda bulundu. Bakanlık, proje tanıtım dosyasını inceleyerek nihai karar verdi. Faaliyet alanı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Organize Sanayi Bölgesi” olarak belirlenen parselde yer alıyor.