Geniş Aile dizisiyle tanınan Ufuk Özkan hakkında çıkan intihar iddialarına yanıt geldi. 50 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek evinde istirahatte olduğunu açıkladı.

İntihar iddialarına yanıt

Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Özkan, Gazete Magazin’e konuştu. Ünlü oyuncu, “Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gidiyorum” dedi.

Özkan, “Sete gidiyorum ve yarışma programı sunuyorum. Haberlerin makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafıyla bugünkü halini paylaşarak “Bir varmış bir yokmuş” notunu düştü.

Ünlü oyuncu birkaç yıl önce karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmüştü. Uzun bir süreç sonunda organ nakline gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Ufuk Özkan kimdir?

11 Nisan 1975’te Almanya’da doğan ve Türkiye’ye 12 yaşında dönen Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2001’de mezun oldu.

2009-2011 yıllarında Geniş Aile dizisinde “Cevahir” karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Özkan’ın Eren adında bir oğlu bulunuyor. Çift, 2022’de boşandı.