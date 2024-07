PlayStation Productions, The Last of Us 2. sezon, Twisted Metal 2. sezon, Ghost of Tsushima ve Uncharted 2 gibi projelerle yola devam ediyor. Ancak Horizon Zero Dawn dizisi, beklenmedik bir şekilde rafa kaldırıldı. Dizinin iptal edilme nedeni olarak 'yaratıcı farklılıklar' gibi alışılmış sebepler değil, Steve Blackman'a yönelik iddialar gösterildi.

İddiaların detayları

The Umbrella Academy'nin geliştirilmesi ve yapım süreci boyunca Steve Blackman'ın iş arkadaşlarına ve oyunculara misilleme yaptığı, toksik bir çalışma ortamı yarattığı iddia edildi. Netflix'in en başarılı dizilerinden biri olan The Umbrella Academy'nin showrunner'ı olan Blackman'ın bu davranışları, Horizon Zero Dawn'un iptal edilmesine neden oldu. Şirket, bu iddialar üzerine sadece Horizon Zero Dawn'u değil, başka bir yapımı daha iptal etme kararı aldı.

Steve Blackman'ın cevabı

Steve Blackman ise bu iddiaları reddederek, suçlamaların yanlış ve çirkin olduğunu belirtti. Blackman'ın sözcüsü, The LA Times'a yaptığı açıklamada, "Bir avuç hoşnutsuz çalışandan gelen bu iddialar tamamen yanlış ve çirkindir, hiçbir şekilde Bay Blackman'ın geliştirdiği işbirlikçi, saygılı ve başarılı çalışma ortamını yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Netflix ve gelecek projeler

Netflix'in elindeki en büyük yapımlardan Stranger Things ve The Witcher'ın da ilerleyen dönemlerde final yapacağı göz önüne alındığında, Horizon Zero Dawn gibi büyük bir yapımın iptali, platform için büyük bir kayıp oldu. Bu durum, Netflix'in rekabet gücünü azaltabilir, özellikle Amazon'un Prime Video platformunun God of War dizisi üzerinde çalıştığı düşünülürse.

Gelecekte ne olacak?

Horizon Zero Dawn dizisinin başka bir showrunner ile başka bir platformda yeniden hayata geçip geçmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. PlayStation Productions'ın bu konudaki kararları ve Netflix'in gelecekteki stratejileri merakla bekleniyor.