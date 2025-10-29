Göztepe Metro Durağından başlayan yürüyüşe Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Belediye Başkanvekili Rahile Yeni, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, amatör spor kulüpleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, KARKUT - Karabağlar Arama Kurtarma Ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlara balkonlardan ve sokaklardan Karabağlılar da alkışlarla destek verdi. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından bir konuşma yapan Başkanvekili Rahile Yeni, 'Bu coşkulu kalabalık ne mutlu bize, ne mutlu Karabağlar'a. Başkan Helil Kınay görev nedeniyle yurt dışında ama yüreği burada. Hepinize sevgi ve selamlarını iletti. Cumhuriyet sadece bir tarih değil, bir milletin yeniden doğuşu, özgürlük ve eşitlik mücadelesidir. Biz Karabağlar'da Cumhuriyetin değerlerini emekle, dayanışmayla yaşatıyoruz. Çünkü Cumhuriyet yaşatıldıkça anlam kazanır' dedi.

Başkan Kınay 'Laikliğin, hukukun, adaletin ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz'

Geceye video mesajıyla katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise, 'Cumhuriyet; kadınların sesi, çocukların geleceği, gençlerin umudu, emeğin gücüdür. Biz, laikliğin, hukukun, adaletin ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bizimle büyüyecek. Yaşasın 102. yıl, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti!' ifadelerini kullandı.

Ersin Şov coşturdu

Kortej sonrası sahne alan Ersin Şov, renkli gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Karabağlar'da büyüdüğünü ve ailesinin hala burada oturduğunu belirten Ersin, bu özel gecede sahne almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Gösterinin sonunda Başkanvekili Rahile Yeni, sanatçı ve eşine çiçek takdim ederek teşekkür etti.