House of the Dragon'un ikinci sezon prömiyeri henüz gerçekleşmeden, HBO dizinin üçüncü sezonu için yeşil ışık yaktı.

Üçüncü sezon onayı ve basın açıklaması

HBO, House of the Dragon'un üçüncü sezon için onay aldığını resmi bir basın açıklaması ile duyurdu. HBO Programlama Başkan Yardımcısı Francesca Orsi, "George R.R. Martin, Ryan Condal ve diğer inanılmaz yönetici yapımcılarımız, oyuncularımız ve ekibimiz, House of the Dragon'un olağanüstü ikinci sezonuyla yeni zirvelere ulaştılar. Tüm ekibin, kapsamı ve ölçeği ancak yüreğiyle rekabet edebilecek muhteşem bir ikinci sezon yaratmak için harcadığı ejderha büyüklüğündeki çabaya hayranlıkla bakıyoruz. Targaryen Hanesi'nin hikayesini devam ettirmek ve bu ekibin üçüncü sezonda yeniden ışıldamasını izlemek için daha fazla heyecanlanamazdık," dedi.

Üçüncü sezonun detayları

Üçüncü sezonla ilgili henüz çok fazla ayrıntı açıklanmamış olsa da, sezonun Game of Thrones olaylarından 200 yıl önce geçen Targaryen Hanesi'nin hikayesini devam ettireceği biliniyor. Francesca Orsi, geçen yıl Deadline'a yaptığı açıklamada dizinin "dört sezondan az" olmasını beklemediğini ama "daha uzun da olabileceğini" söylemişti.

House of the Dragon'un ilk sezonu, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden yüksek puanlar alarak büyük bir başarı elde etti. Targaryen soyunun yaşadıklarını detaylandıran seri, Game of Thrones'un öncesini anlatıyor. Yeni sezonun, önceki sezonun bıraktığı yerden devam ederek izleyicilere daha fazla entrika, güç mücadelesi ve ejderhalarla dolu bir hikaye sunması bekleniyor.

Targaryen Hanesi'nin hikayesi

Targaryen Hanesi, Westeros'un en güçlü ve en karmaşık ailelerinden biridir. House of the Dragon, bu hanenin yükselişini, iç çatışmalarını ve nihayetinde düşüşünü anlatan epik bir hikaye sunuyor. Üçüncü sezonda, bu destansı hikayenin yeni bölümlerine tanık olacağız. Dizinin hayranları, yeni sezonun getireceği sürprizleri ve hikaye gelişmelerini büyük bir merakla bekliyor.