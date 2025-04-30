NBA Play-Off heyecanı sürüyor. 1 Mayıs gecesi Houston Rockets ile GS Warriors karşı karşıya geliyor. Dev maçın yayın bilgileri ve başlama saati belli oldu.
NBA Play-Off heyecanı: Houston Rockets ile GS Warriors karşılaşıyor
NBA'de play-off mücadeleleri tüm hızıyla sürerken, Houston Rockets ile Golden State Warriors, 1 Mayıs 2025 Perşembe gecesi karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 02:30'da başlayacak. NBA severlerin heyecanla beklediği bu mücadele, çeşitli platformlardan canlı olarak yayınlanacak.
Houston Rockets ile Golden State Warriors maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Houston Rockets - GS Warriors karşılaşması, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından izlenebilecek. Yayınlar şifreli olarak sunulacak. İzlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlara abonelik yoluyla erişim sağlayabilecek.
Yayın bilgileri ve frekans detayları
Tuttur TV
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Yayın Türü: Şifreli
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Erişim: Türksat uydusu, internet
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İddaa TV altyapısı ile erişilebilir.
S Sport Plus
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Yayın Türü: Şifreli
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Erişim: Web, mobil uygulama ve uydu
S Sport
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Kablo TV: Kanal 240
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Tivibu: Kanal 73
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Turkcell TV+: Kanal 77
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Vodafone TV: Kanal 11
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Türksat uydusu üzerinden erişilebilir.
Houston Rockets ile Golden State Warriors maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma, Houston Rockets'ın sahası olan Toyota Center'da oynanacak. NBA'de play-off turunun kritik maçlarından biri olacak mücadelede iki güçlü ekip karşı karşıya gelecek.