NBA Play-Off heyecanı sürüyor. 1 Mayıs gecesi Houston Rockets ile GS Warriors karşı karşıya geliyor. Dev maçın yayın bilgileri ve başlama saati belli oldu.

NBA Play-Off heyecanı: Houston Rockets ile GS Warriors karşılaşıyor

NBA'de play-off mücadeleleri tüm hızıyla sürerken, Houston Rockets ile Golden State Warriors, 1 Mayıs 2025 Perşembe gecesi karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 02:30'da başlayacak. NBA severlerin heyecanla beklediği bu mücadele, çeşitli platformlardan canlı olarak yayınlanacak.

Houston Rockets ile Golden State Warriors maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Houston Rockets - GS Warriors karşılaşması, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından izlenebilecek. Yayınlar şifreli olarak sunulacak. İzlemek isteyen sporseverler, ilgili platformlara abonelik yoluyla erişim sağlayabilecek.

Yayın bilgileri ve frekans detayları

Tuttur TV

Yayın Türü: Şifreli

Erişim: Türksat uydusu, internet

İddaa TV altyapısı ile erişilebilir.

S Sport Plus

Yayın Türü: Şifreli

Erişim: Web, mobil uygulama ve uydu

S Sport

Kablo TV: Kanal 240

Tivibu: Kanal 73

Turkcell TV+: Kanal 77

Vodafone TV: Kanal 11

Türksat uydusu üzerinden erişilebilir.

Houston Rockets ile Golden State Warriors maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Houston Rockets'ın sahası olan Toyota Center'da oynanacak. NBA'de play-off turunun kritik maçlarından biri olacak mücadelede iki güçlü ekip karşı karşıya gelecek.