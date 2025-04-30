Al Nassr, Kawasaki Frontale ile AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadele Spor Smart ve Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.
Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı ne zaman, saat kaçta?
AFC Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma mücadelesi veren Al Nassr ile Kawasaki Frontale, yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşıyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japonya'nın güçlü ekibi Kawasaki Frontale arasında oynanacak mücadele, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.
Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı hangi kanalda, şifreli mi?
Karşılaşma, Türkiye'de Spor Smart ve Smart Spor HD kanalları aracılığıyla canlı yayınlanacak. Yayınlar şifreli olup D-Smart platformu üzerinden erişime açık olacak.
Spor Smart frekans ve platform bilgileri
-
Platform: D-Smart
-
Kanal Numarası: 77
-
Uydu: Türksat
-
Yayın Durumu: Şifreli
Smart Spor HD frekans ve platform bilgileri
-
Platform: D-Smart
-
Kanal Numarası: 77
-
Uydu: Türksat
-
Yayın Durumu: Şifreli
Al Nassr - Kawasaki Frontale maçı nerede oynanacak?
Yarı final karşılaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyadh'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.