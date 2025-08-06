İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı geliştirilen aşı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de ulusal aşı takvimine dahil edilerek ücretsiz olarak sunulacak. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi, aşının toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurgulayarak, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik eşit erişim hakkının tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Mustafa Çelebi, HPV’nin özellikle rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, kadınlarda çeşitli kanser türlerine; erkeklerde ise genital siğillere yol açabildiğini belirtti. Virüsün cinsel yolla bulaştığını ancak geliştirilen aşı ile bu risklerin büyük oranda ortadan kalkabileceğini kaydetti. Mevcut durumda piyasada dokuzlu formu bulunan aşının, daha fazla HPV tipine karşı bağışıklık kazandırdığını belirten Çelebi, bu gelişmenin toplum sağlığı açısından çok değerli olduğunu söyledi.

HPV aşısının uygulanma yaş aralıklarını da paylaşan Çelebi, 9-13 yaş arası çocuklara iki doz, 13 yaş ve üzerindekilere ise üç doz şeklinde aşı uygulanacağını aktardı. Aşının erkeklerde 40 yaşına kadar yapılabildiğini ifade eden Çelebi, “HPV sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunu. Ancak toplumda hâlâ bu konuda ciddi bir bilinç eksikliği var” dedi.

"Toplumumuzu korumak için etkili yöntem"

Toplum baskısının, ailelerin ve gençlerin aşıdan uzak durmasına neden olduğunu belirten Çelebi, bu durumun yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını söyledi. “Bu utanılacak bir konu değil. Çocuklarımızı ve toplumumuzu korumak için elimizde etkili bir yöntem var. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

HPV aşısını daha önce ücretli şekilde yaptıran vatandaşlar için ise Çelebi, geçmiş ödemelerin SGK tarafından otomatik olarak karşılanamayacağını, ancak idare mahkemeleri yoluyla hak arayabileceklerini belirtti. Emsal davalarda olumlu sonuçlar alındığını belirten Çelebi, vatandaşların bu yönde başvuruda bulunabileceğini sözlerine ekledi.