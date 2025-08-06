Konak Belediyesi’nde bu yılın ilk yarısında işyeri ruhsatlandırma sayısı, son 5 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. 2025’in ilk 6 ayında toplam 942 işyeri ruhsat aldı.

Konak Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında 2025 yılı rekorla başladı. Belediyenin ekiplerince yapılan denetimlerin yoğunlaştırılması ve esnafın mevzuata uygun davranması sayesinde, yılın ilk 6 ayında şimdiye kadarki en yüksek ruhsat sayısına ulaşıldı.

2025’in ilk yarısında 942 işyeri ruhsat aldı

Geçmiş yıllara bakıldığında, ruhsat sayısı 2021’in ilk yarısında 536 olarak kayıtlara geçerken, 2022’nin aynı döneminde 860 ile en yüksek seviyeye çıkılmıştı. 2025’in ilk yarısında ise bu sayılar aşılarak toplam 942 işyeri ruhsatı düzenlendi. Bu veri, hem denetimlerin etkili uygulandığını hem de esnafın gerekli düzenlemelere uygun davrandığını gösteriyor.

Başkan Mutlu: “Ruhsatlandırma esnafı ve halkı korur”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ruhsatlandırma süreçlerinin kent yaşamında büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Seçim sürecinden bu yana esnafın yaşadığı ruhsat sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Mutlu, şunları söyledi:

“Ruhsatlandırma birçok kurumun ortak çalışmasını gerektiren önemli bir hizmet. Emniyet, itfaiye, sağlık ve tarım müdürlükleri gibi kurumlarla birlikte yürüttüğümüz bu süreçte doğru projelendirme ve mevzuata uygunluk hayati önem taşıyor. Esnafımız bizim için çok değerli. Doğru ruhsatlandırma sadece esnafı değil, hizmet alan vatandaşı da korur.”

Konak’ta ticaretin güvenliği öncelikli

Belediye Başkanı Mutlu, açıklamasında esnafın katkısına da vurgu yaptı. Konak’ın İzmir’in ticaret merkezi olduğunu belirten Mutlu, “Bu yılın daha ilk yarısında 5 yılın rekorunu kırdık. Konak’ta ekmeğini kazanan değerli esnafımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Mutlu, ruhsatlandırma sürecinin kamu güvenliği, sağlık standartları ve sürdürülebilir ticaret açısından önem taşıdığını vurgulayarak, bu anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.