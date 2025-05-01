Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunun ardından yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Borsa İstanbul’da işlem gören dev sanayi şirketine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Son olarak HSBC, Arçelik için yeni analiz raporunu yayımladı.

Hedef fiyat 132 TL’ye çekildi

HSBC tarafından yapılan değerlendirmede, Arçelik hissesi için hedef fiyat 150,00 TL’den 132,00 TL’ye düşürüldü. Tavsiye ise “tut” olarak korunmaya devam ediyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören hisse fiyatı 30 Nisan 2025 itibarıyla 113,70 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu güncellemeyle birlikte Arçelik için belirlenen prim potansiyeli yüzde 16,09 olarak hesaplandı.

Analizde neler vurgulandı?

HSBC’nin yayımladığı analizde, hedef fiyat revizyonunun nedeni olarak maliyet baskıları ve yavaşlayan iç talep gösterildi. Ayrıca şirketin yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimlilik açısından güçlü kalmasına rağmen, kur etkisi ve rekabet baskısının kârlılığı sınırladığı vurgulandı.

Bu değerlendirme ile birlikte Arçelik hisselerine ilişkin bilanço sonrası hedef fiyat raporu yayınlayan aracı kurum sayısı 12’ye ulaştı.

Sektörde genel görünüm

Beyaz eşya ve dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Arçelik, yurtiçi talep daralması ve döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen ihracat performansı ile öne çıkmaya devam ediyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer unsur ise şirketin sürdürülebilirlik yatırımları ve global pazarlardaki büyüme stratejisi.