Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Nisan ayında sergilediği etkili performansla dikkat çeken Muhsin Yaşar’ın başarısıyla gündemde. 29 yaşındaki tecrübeli pivot, gösterdiği istikrarlı performansla Nisan ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

22.6 sayı ortalamasıyla öne çıktı

Karşıyaka formasıyla Nisan ayında maç başına 22.6 sayı, 8 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakalayan Muhsin Yaşar, 25.6 verimlilik puanıyla takımının aldığı galibiyetlerde kilit rol üstlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ayın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Sezon genelinde de önemli katkı sağladı

Bu sezon Karşıyaka ile 25 maça çıkan Muhsin Yaşar, maç başına 22.1 dakika süre alarak ortalama 14.2 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist istatistikleriyle takımına önemli katkılar sundu.