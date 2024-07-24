Ege Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademik ve idari birimlerle gerçekleştirdiği görüşmelerle hem geçen yılı değerlendirdi hem de yeni döneme ilişkin hazırlıkları tartıştı. Üniversite, "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek" mottosuyla yeni akademik yıla iddialı bir şekilde giriş yapıyor.

Fiziki ve dijital dönüşümle yenilikler

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin fiziki ve dijital altyapı dönüşümüyle Türk yükseköğrenim sistemine pek çok yenilik kazandırdığını belirtti. "Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla yeni dönem için çalışmalarımızı tüm birimlerimizle birlikte ortak akılla yürütüyoruz. Oluşturduğumuz kalite kültürünün sürdürülmesi, bilim ekosisteminin geliştirilmesi ve eğitim-öğretim verimliliğinin artırılması hedefiyle birimlerimizi tek tek gezerek üst yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari çalışanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Öğrenci odaklı eğitim anlayışı

Yeni döneme yönelik hazırlıkların hızla sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Budak, "Birimlerimizle yaptığımız istişareler sonucunda eksik yönlerimizi gidererek yeni akademik yıla tam hazır şekilde girmeyi hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm neticesinde üniversitemizde güçlü bir dijital altyapı oluşturduk. Bununla birlikte 'Engelsiz Ege' çalışmalarımız kapsamında üniversitemizdeki tüm engelleri kaldırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Engelsiz ve akredite eğitim

Ege Üniversitesi'nin pek çok biriminin YÖK tarafından verilen "Engelsiz Üniversite" ödüllerinde bayraklar ve nişanlar kazandığını belirten Prof. Dr. Budak, "Akademik programlarımızın yaklaşık yüzde 70’i akredite olmuş durumda ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Eğitimde kalitesi tescillenmiş bir kurumuz" ifadelerini kullandı.

Yeşil kampüs ve sosyal etkinlikler

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin dünyanın en yeşil kampüsleri arasında ilk 100’de yer aldığını vurguladı. "Doğa dostu kampüsümüzde öğrencilerimizin sosyal hayatını destekleyecek pek çok etkinlik yapılıyor. 80’e yakın öğrenci topluluğu ile her alana yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor" diye aktardı.

Modern kütüphane ve laboratuvarlar

Üniversitenin Merkez Kütüphanesi'nin öğrencilere ev sıcaklığını ve konforunu sunduğunu belirten Budak, "Kütüphanemiz sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat öğrencilerimize kapılarını açıyor. Öğrencilerimizin uygulama alanı olan laboratuvarlarımız, son teknoloji cihazlarla donatılmış durumda" dedi.

Spor tesisleri ve fiziksel gelişim

Prof. Dr. Budak, kampüste yer alan spor tesislerinin öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklediğini belirterek, "İyileştirme faaliyetlerimizi yeni akademik yılın başlangıcına dek sürdüreceğiz. Amacımız, öğrenci odaklılık ilkemiz doğrultusunda, öğrencilerimizin kampüsümüzde huzur ve güven içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır" diyerek sözlerini noktaladı.