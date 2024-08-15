Bankanın hisse fiyatındaki son dönemde yaşanan %20'lik geri çekilme ve fonlama maliyetlerinde görülen düşüş, Akbank hisseleri için cazip bir alım fırsatı sunuyor.

HSBC'nin raporuna göre, Akbank'ın net faiz marjı (NIM), Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikaları nedeniyle 2024 yılının ikinci çeyreğinde %1.85 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak üçüncü çeyrekle birlikte bu düşüş sona erdi ve bankanın TRY mevduat maliyetlerinde %2'lik bir düşüş yaşandı. Bu durum, önümüzdeki çeyreklerde bankanın marjlarında iyileşme beklentisini artırıyor.

Hedef fiyat revizyonları

HSBC, Akbank'ın 2024, 2025 ve 2026 yılları için kazanç tahminlerini sırasıyla %9, %18 ve %9 oranında düşürdü. Bu revizyonların nedenleri arasında TRY repo kullanımındaki artış, ticaret gelirlerindeki düşüş ve operasyonel giderlerdeki artış bulunuyor. Buna rağmen, HSBC Akbank için hedef fiyatını 70 TL'den 72 TL'ye yükseltti ve hisse için "Al" tavsiyesinde bulundu.

HSBC, Akbank'ın 2025 yılı için hisse başına defter değerini (P/B) 1.15x olarak belirledi. HSBC'ye göre, bankanın önümüzdeki iki yıl için %38'lik ortalama özsermaye karlılığı (ROTE) beklentisi, %26.5'lik sermaye maliyeti (COE) ile karşılaştırıldığında oldukça cazip görünüyor.

Hazine operasyonları

HSBC, Akbank'ın güçlü hazine operasyonları sayesinde, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte tahvil ticaretinden daha güçlü kazançlar elde edebileceğini öngörüyor. Ancak, ekonomideki soğuma ve deflasyon sürecinin, kredi kayıpları karşılığı üzerinde yukarı yönlü riskler yaratabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.