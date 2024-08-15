Şehzadeler Belediyesi’nden Ağlayan Kaya Ve Spil Yolu'na Dev Temizlik

Şehzadeler Belediyesi, ilçenin çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Son olarak, Ağlayan Kaya çevresinde yoğun bir budama ve ot biçme çalışması gerçekleştiren ekipler, Spil Yolu eteklerinde geniş çaplı bir temizlik operasyonu düzenleyerek bölgenin daha düzenli ve temiz bir görünüm kazanmasını sağladı.

Doğal güzellikler korunuyor

Belediye ekipleri, ilçenin estetik görünümünü artırmak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir plan çerçevesinde çalışıyor. Ağlayan Kaya bölgesinde yapılan budama ve ot biçme işlemleri, çevrenin daha bakımlı hale gelmesine katkı sağladı. Ayrıca, Spil Yolu eteklerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile bölge, daha ferah ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Başkan Durbay'dan açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Durbay, "İlçemizin her köşesinin temiz ve düzenli olması için tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ağlayan Kaya ve Spil Yolu eteklerinde yapılan titiz çalışmalar, vatandaşlarımızın memnuniyeti ve doğal güzelliklerin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, hem estetik açıdan hem de çevre sağlığı açısından ilçemize katkıda bulunuyor" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Vatandaşlar, yapılan çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek, belediyeye teşekkür etti. Çevrenin düzenli ve temiz tutulması konusunda gösterilen özeni takdir ettiklerini belirten vatandaşlar, benzer çalışmaların devamını talep etti. Şehzadeler Belediyesi ise ilçe genelinde benzer hizmetlerin aralıksız sürdürüleceğini ve tüm mahallelerde çevre düzenleme ve temizlik hizmetlerinin devam edeceğini bildirdi.