HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 sonunda politika faizinin yüzde 50 olacağını, 2025 ilk çeyrekte ise bu oranın yüzde 45’e, ikinci çeyrekte yüzde 40’a düşeceğini tahmin ediyor. Banka, TCMB'nin şahin duruşunu koruyacağını ve para politikasında bir değişiklik beklemediğini belirtiyor.

Türk lirası için orta vadeli pozitif görünüm

Raporda, HSBC’nin TL ve Güney Afrika Randı (ZAR) için olumlu iç hikayeler sunduğuna dikkat çekiliyor. HSBC, Türk Merkez Bankası’nın iletişim ve eylemlerinin yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişiklik olmayacağına işaret ettiğini belirterek, şunları ekliyor:

"TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarizasyonda azalışın sürekliliğini sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır. Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin dolar/TL’de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."

HSBC’nin REER modeli, küresel kurların adil değerini belirlemek için kullanılıyor. Bu model, Türk Lirası'nın yanı sıra diğer para birimlerinin de uzun vadeli dengelerini değerlendirmek için bir ölçüt sağlıyor.