Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hakim ve savcıların görevde yükselmesine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar terfi süresini dolduran adli ve idari yargı mensuplarının isimleri listelerde yer aldı.

HAKİM VE SAVCILARIN TERFİ KARARLARI RESMİ GAZETE’DE

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin terfi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listeler kamuoyuyla paylaşıldı.

AĞUSTOS 2025 DÖNEMİ TERFİLERİ TAMAMLANDI

HSK’nın yayımladığı kararlarda, bulundukları derecede yükselme sürelerini Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar tamamlayan yargı mensuplarının isimleri yer aldı.

Bu kararlarla birlikte, 2025 yılı ikinci yarısında görev süresini dolduran yargı mensuplarının terfi işlemleri de resmen tamamlanmış oldu.

LİSTEDE İSMİNİ GÖREMEYENLER İÇİN BAŞVURU HAKKI

HSK, yayımladığı duyuruda önemli bir hatırlatmada da bulundu.

Sürelerini doldurdukları halde listede isimlerini göremeyenlerin, 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’na yazılı başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Bu başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli düzeltmelerin yapılabileceği belirtildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN HSK KARARINA NASIL ULAŞILIR?

HSK’nın 2025 yılı terfi listeleri ve karar metinleri, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Detaylara ve isim listelerine www.resmigazete.gov.tr adresinden “HSK Kararı” başlığıyla ulaşılabiliyor.