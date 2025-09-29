Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için başvurular başladı. TBMM Başkanlığı’na yapılacak başvurular 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar, hukuk öğretim üyeleri ve avukatlardan seçilecek.

HSK üyeliği için başvuru süreci başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için başvurular, TBMM Başkanlığı’na yapılacak şekilde başladı. Başvurular, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. HSK üyeliği için başvurabilecek adaylar, Anayasa ve HSK Kanunu’na göre yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlardan seçilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruların, TBMM Başkanlığı’na şahsen ya da posta yoluyla yapılması gerekiyor. Başvuru süresi 10 Ekim 2025’te sona erecek. Başvurular, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a gönderilecek. Komisyon, başvurular arasından bir üyelik için üç aday belirleyecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile belirleyecek. İlk oylama sonucunda karar alınamazsa, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Seçim, TBMM Genel Kurulu’nda aynı usul ve çoğunluk kurallarına göre tamamlanacak.

HSK üyeliği seçiminde adaylık şartları

Başvuru yapacak adayların, Anayasa ve HSK Kanunu’nda belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekiyor. Başvuracak adayların, hukuk alanında yükseköğretim kurumlarında görev yapıyor olmaları veya avukatlık mesleğini icra etmeleri şarttır.