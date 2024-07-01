NASA, uzayın derinliklerindeki Kartal Nebulası'nın kalbinde yer alan Yaratılış Sütunları'nı üç boyutlu bir turla keşfetme imkanı sunuyor.

NASA'dan 6 bin 500 ışık yılı uzaklığa büyüleyici bir yolculuk

NASA, Hubble ve James Webb uzay teleskoplarından elde edilen verileri kullanarak, Kartal Nebulası'nın içinde yer alan ve 6 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan Yaratılış Sütunları'nı üç boyutlu olarak gözler önüne seren bir video hazırladı.

Kozmik mucizenin kalbine yolculuk

Baltimore'daki Uzay Teleskopu Bilim Enstitüsü'nden Frank Summers, “İzleyiciler sütunların yanından ve arasından geçerek onun üç boyutlu yapısını deneyimliyor ve Hubble ile Webb verileri arasındaki farkı görüyor. Video, aynı nesnenin farklı yönlerini gözlemlemek için neden birden fazla uzay teleskobuna ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Yaratılış sütunları nedir?

Yaratılış Sütunları, ilk kez 1995 yılında NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve Kartal Nebulası'nda bulunan dikkat çekici bir kozmik yapıdır. Bu sütunlar, genellikle genç yıldızların çevresinde oluşan ve morötesi radyasyon tarafından şekillendirilen devasa gaz ve toz bulutlarıdır. İsimlerini, içlerinde yıldız oluşumunun gerçekleştiği uzun ve ince sütun şeklindeki yapılarından alırlar.