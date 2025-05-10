NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılıklar devam ediyor. Dizinin Didem karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, sezon finaliyle birlikte projeye veda ediyor.

NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, sezon finaline hazırlanırken önemli bir oyuncu ayrılığı daha yaşandı. Dizide Didem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Elçin Zehra İrem, sezon finaliyle birlikte ekibe veda ediyor. Ayrılık haberi, başrol oyuncusu Miray Daner'in diziden ayrılacağının açıklanmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Sezon finali öncesi sürpriz ayrılık

Medyapım imzalı, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün, senaryosunda ise Bahadır Özdener'in yer aldığı Hudutsuz Sevda, önümüzdeki Perşembe günü sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Final bölümünde yaşanacak gelişmeler kadar, oyuncu kadrosundaki değişiklikler de dikkat çekiyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Didem, Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ve Zeynep'in (Miray Daner) düğününe katılarak hain planını devreye sokacak. Elçin Zehra İrem'in performansıyla öne çıkan karakter, sezon finalinde diziden ayrılacak.

Yeni proje görüşmeleri başladı

Elçin Zehra İrem'in ayrılığı, yapım ekibi tarafından da doğrulandı. Genç oyuncunun, sezon finalinin ardından yeni projeler için görüşmelere başladığı öğrenildi. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen İrem'in önümüzdeki dönemde hangi yapımla izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.