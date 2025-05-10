52 yıl önce Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uydusu, Dünya atmosferine yeniden giriş yaptı. Araç Hint Okyanusu'na düştü. Türkiye ise risk altındaki ülkeler arasındaydı.

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'e gönderilmek üzere fırlatılan ancak yörüngede sıkışan uzay aracı Kosmos 482, 52 yıl sonra beklenen düşüşünü gerçekleştirdi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından takip edilen araç, 10 Mayıs 2025 tarihinde atmosfere yeniden giriş yaptıktan sonra Hint Okyanusu'na düştü. Düşüş öncesinde Türkiye'nin de riskli ülkeler arasında gösterilmesi, olayın bölgesel etkilerini gündeme taşıdı.

Yörüngede 52 yıl süren bekleyiş sona erdi

Venüs görevine çıkamadan başarısızlığa uğrayan Kosmos 482, 1972 yılında fırlatıldıktan kısa bir süre sonra Dünya yörüngesine sıkışmıştı. Araç, o tarihten bu yana düşük irtifada kontrolsüz şekilde dolanarak birçok ülke için potansiyel tehdit haline gelmişti.

NASA'nın Yakın Dünya Uzayındaki Tehlikeli Durumlar İçin Otomatik Uyarı Sistemi aracılığıyla izlenen uydu, 10 Mayıs 2025 tarihinde Andaman Adaları'nın yaklaşık 560 kilometre batısında, Hint Okyanusu'na düşerek parçalandı.

Roscosmos: Düşüş kontrol altındaydı

Olayın ardından bir açıklama yapan Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, uydunun düşüşünün kontrol altında gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, "Düşüş sırasında herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmamıştır. Parçalanma doğal atmosferik sürtünmeyle meydana gelmiştir" denildi.

NASA ise uydunun düştüğü andan itibaren tüm sürecin gözlemlendiğini ve olayın bilimsel kayıt altına alındığını aktardı.

Türkiye de risk altındaki ülkeler arasındaydı

Kosmos 482'nin düşüş rotası, aylar boyunca belirsizliğini korudu. Uzmanlar tarafından hazırlanan olası risk haritalarında Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkeler, düşebilecek potansiyel bölgeler arasında gösterildi. Uydu enkazının okyanusa düşmesiyle olası tehlike ortadan kalktı.

Enkaz araştırması başlatılıyor

Hint Okyanusu'na düşen uzay aracının kalıntılarının araştırılması amacıyla bölgeye keşif ekiplerinin gönderilmesi planlanıyor. Uluslararası Uzay Enkazı İzleme Komisyonu (IADC) tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, deniz tabanında yapılacak incelemelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.