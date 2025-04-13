Hull City – Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Coventry City ise üst sıraları hedefliyor ve deplasmanda puan arayışında.

İngiltere Championship’te play-off hattını ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi takım, sahasında Coventry’i ağırlıyor. Maçın yayın bilgileri, saati ve izlenebileceği platformlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Hull City ile Coventry , 14 Nisan Pazartes i günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Championship mücadelesi TV8 Buçuk, Tuttur TV ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

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