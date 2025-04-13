Hull City – Coventry maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hull City ile Coventry, 14 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Championship mücadelesi TV8 Buçuk, Tuttur TV ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hull City – Coventry maçı yayın bilgileri
İngiltere Championship’te play-off hattını ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ev sahibi takım, sahasında Coventry’i ağırlıyor. Maçın yayın bilgileri, saati ve izlenebileceği platformlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
Maç Bilgileri
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 22:00 (TSİ)
- Stadyum: MKM Stadyumu, Hull
- Yayın Kanalları: TV8 Buçuk (şifresiz), Tuttur TV, Exxen
Yayın detayları
TV8 Buçuk
- Şifresiz yayın
- Digiturk: 55
- D-Smart: 47
- Tivibu: 52
- Vodafone TV: 29
Tuttur TV
- Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın
- İddaa TV kanal listelerinde yer alır
Exxen
- Dijital platformdan internet üzerinden izlenebilir (abonelik gerektirir)
- Mobil uygulama ve web üzerinden erişim sağlanabilir
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kalmıştı.
Hull City, Championship’te play-off potasına tutunmak istiyor.
Coventry City ise üst sıraları hedefliyor ve deplasmanda puan arayışında.