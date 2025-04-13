Napoli – Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 32. haftasında ev sahibi, sahasında Empoli’yi konuk ediyor. Taraftarlar maçın saatini, yayıncı kanal bilgilerini ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

Napoli ile Empoli , 14 Nisan Pazartesi günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Serie A mücadelesi S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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