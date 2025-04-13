Napoli – Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Napoli ile Empoli, 14 Nisan Pazartesi günü saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Serie A mücadelesi S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Napoli - Empoli maçı canlı yayın bilgileri
İtalya Serie A’nın 32. haftasında ev sahibi, sahasında Empoli’yi konuk ediyor. Taraftarlar maçın saatini, yayıncı kanal bilgilerini ve şifreli olup olmadığını merak ediyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.
Maç bilgileri
- Tarih: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 21:45 (TSİ)
- Stadyum: Diego Armando Maradona, Napoli
- Yayın Kanalları: S Sport Plus, S Sport 2
Yayın bilgileri
S Sport Plus
- İnternet üzerinden yayın yapan dijital platform
- Mobil uygulama ve ssportplus.com üzerinden izlenebilir (şifreli)
S Sport 2
- Kablo TV: 241
- Tivibu: 74
- Turkcell TV+: 78
- Vodafone TV: 12
- Uydu üzerinden Türksat aracılığıyla şifreli izlenebilir
Maç öncesi durum
- İtalyan devi, Serie A’da Avrupa kupalarına katılım mücadelesi verirken sahasında hata yapmak istemiyor.
- Empoli ise ligde kalma mücadelesi veriyor ve deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.
- Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Empoli sahasında 1-0 kazanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ