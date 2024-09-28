İngiltere Championship’te heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Hull City, 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Cardiff City’i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Cezayirli oyuncu Belloumi’nin etkileyici performansı dikkat çekti.

Mücadele, 18. dakikada konuk ekip Cardiff’in Robinson’un golüyle öne geçmesiyle başladı. Ancak Hull City, bu gole kısa sürede yanıt verdi. 22. dakikada Belloumi, skoru eşitledi.

35. dakikada tekrar sahneye çıkan Belloumi, takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Hull City üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı açtı

İkinci yarının başlama düdüğünden sadece 6 dakika sonra, 51. dakikada Zambrano’nun şutu savunmadan döndü ve ağlarla buluştu. Bu gol, Hull City’nin farkı üçe çıkarmasını sağladı.

Mücadelenin son anlarında, Hull City penaltı kazandı. Kamara’nın düşmesiyle elde edilen bu fırsatı Bedia değerlendirdi ve kaleciyi ters köşeye yatırarak yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.

Ligin durumu

Bu sonuçla Hull City, ligde 9 puanla 13. sıraya yükselirken, Cardiff City ise 1 puanla son sırada yer aldı. Hull City, bir sonraki maçında QPR ile karşılaşacakken, Cardiff City Millwall’ı konuk edecek.