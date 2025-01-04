İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Leeds United maçı öncesinde taraftarlarının stadyuma Türk bayrağı getirmemeleri gerektiğini duyurdu. Kulüp, 2000'deki Galatasaray-Leeds United maçındaki olaylara atıfta bulunarak bu kararı aldı.

Hull City'nin kararına tepkiler

Hull City, taraftarlarına yaptığı uyarıda, 2000 yılında İstanbul'da oynanan Galatasaray-Leeds United maçında hayatını kaybeden iki Leeds taraftarının anısına Türk bayrağı veya forması getirilmemesini istedi. Kulüp, bayrağın olası provokasyonlara neden olabileceğini belirtti.

Acun Ilıcalı'dan destek açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın stadyuma bayrağımızla gelmesi her zaman gururumuz olmuştur. Ancak, 2000 yılındaki trajik olaydan sonra bazı holiganlar, bayrağımızı provoke edici bir şekilde kullanmak istemiştir. Kulüp, bayrağımızın bu şekilde kullanılmasını engellemek amacıyla açıklama yapmıştır" dedi.