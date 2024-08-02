Sığacık Kalesi: Teos taşlarıyla inşa edilen tarihi miras

Sığacık Kalesi, Seferihisar'da bulunan Sığacık Limanı'nın hemen kuzeydoğusunda yer alıyor. Kale, Selçuklular dönemine tarihleniyor ve Aydınoğulları ile Osmanlılar dönemlerinde çeşitli onarımlar geçirmiş. En önemli restorasyon, Osmanlı döneminde gerçekleşti; Piri Reis'in önerisiyle Kanuni Sultan Süleyman tarafından başlatılan Rodos Seferi'ne hazırlık sürecinde donanma komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından Teos Harabeleri'nden getirilen taşlarla yapıldı.

Sığacık Kalesi, tarih boyunca savunma amaçlı kullanılmaktan çok bir deniz üssü ve gümrük kontrol merkezi olarak işlev gördü. Bugün hala içinde yaşamın sürdüğü az sayıdaki kaleden biri olarak dikkat çekiyor. Kale, etrafındaki evleri de kapsayan surlar ve iki kulesi ile dikkat çekiyor. İki katlı olduğu düşünülen kalede, Kuşadası, Ayasuluk ve Sivrihisar olarak adlandırılan üç kapı bulunuyor. Ayrıca içinde Süleyman Han Camii, bir hamam ve mescit yer alıyor.

Kalenin surları, antik Teos Kenti'nden getirilen taşlarla yapılmış ve duvarlarda Teos'tan kalan kitabeler görmek mümkün.

Sığacık Kalesi’ne nasıl gidilir? Konum ve ulaşım detayları

Sığacık Kalesi, İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde, Sığacık Limanı'nın hemen kuzeydoğusunda yer alıyor. Sığacık Kalesi, Seferihisar’ın güzel atmosferinde tarihi bir keşif yapmak isteyenler için kolaylıkla erişilebilir bir noktada bulunuyor.

Adres: Sığacık Mahallesi, Kale Sokak, Seferihisar, İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır:

İzmir’den Sığacık’a ulaşım: İzmir şehir merkezinden Sığacık’a otobüs, dolmuş veya özel araçla ulaşabilirsiniz. İzmir'in otogarından Seferihisar yönüne giden otobüsler veya dolmuşlar Sığacık’a direkt ulaşım sağlar. Seferihisar’dan Sığacık’a ulaşım: Seferihisar merkezinden Sığacık Mahallesi'ne düzenli dolmuşlar ve taksiler ile kısa sürede ulaşabilirsiniz. Özel Araçla ulaşım: İzmir’den Seferihisar yönüne doğru yola çıkın. Seferihisar’dan sonra Sığacık tabelalarını takip ederek kale alanına ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde park yerleri ve işaretler, ziyaretçilere yön gösterir.