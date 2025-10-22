62 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile setlere döndüğünü duyurdu. Kahküllü yeni imajı gündem oldu.

Hülya Avşar setlere dönüşünü duyurdu

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Hülya Avşar, elinde senaryo tuttuğu bir fotoğrafı “Set zamanı” notuyla paylaşarak setlere geri döndüğünü duyurdu.

62 yaşındaki sanatçı, paylaşımında kahkül kestirdiği yeni imajını da gösterdi. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, Avşar’ın değişimi hakkında yorumlarda bulundu.

Hülya Avşar’ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri yeni görünümünü beğendiğini ifade eden yorumlar yaptı ve sanatçının setlere dönüşü heyecan yarattı.